Atakum Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su takviyesi yaparken, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yeni yuvalar yerleştirdi.

Atakum Belediyesi, soğuk havalarda daha çok gıdaya ihtiyaç duyan can dostların yanında olmak için çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, mamamatiklere takviyede bulunmanın yanı sıra kentin birçok noktasına kedi evi yerleştirdi. Günün erken saatlerinde harekete geçen ekipler, Atakum sınırları içerisindeki mamamatikleri su ve mama ile doldurdu. Belediyenin Makine ve İkmal Müdürlüğü atölyelerinde üretilen yuvalar ise, sokak canlılarının yoğun olduğu noktalara yerleştirildi.

Çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Atakum Belediyesi ekipleri, "Atakum Belediyesi olarak Başkanımız Serhat Türkel’in talimatıyla sokak hayvanlarının yaşadığı yerlere mama ve su desteğinde bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu karlı ve soğuk havalarda da sokaktaki canlılarımızın yanındayız" dediler.