Samsun’un Atakum Belediyesi, hem Ömer Halisdemir Tesisi’nde ücretsiz iftar yemeği veriyor hem de 65 yaş üzeri ile dezavantajlı vatandaşların evlerine iftar yemeği götürüyor.

Atakum Belediyesi Ramazan dayanışmasına son hız devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in, Ömer Halisdemir Parkı Tesisi’nde başlattığı ücretsiz iftar yemeği hizmetinin yanı sıra ileri yaştaki vatandaşlar ile dezavantajlı vatandaşlara iftar yemeği hizmeti ulaştırıyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Evde Destek Hizmetleri Birimi, yıl boyunca 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik psikolojik danışmanlık, ev temizliği, kuaförlük ve teknik destek hizmeti sunuyor. Evde Destek Birimi, Atakum’un dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında da dayanışma taşımaya devam ediyor. Ekipler, vatandaşlara Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi atölyelerinde usta aşçıların özenle hazırladığı iftar menüsünü ulaştırıyor. Atakum’un birçok noktasında eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda, çok sayıda belediye personeli görev alıyor.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için özveriyle çalışacaklarını belirterek, "Mübarek Ramazan ayında, zor durumdaki hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Atakum Belediyesi olarak yaşadığımız ekonomik krizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya öncelik veriyoruz. Dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın yoğun olarak hissettiğimiz, Ramazan ayı bereketi ile geldi. Ömer Halisdemir Parkı’nda bulunan restoranımızda halkımıza sunduğumuz iftar yemeği ile beraber ekiplerimiz Atakum genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar yemeği ulaştırıyor. Dayanışmamızı, Ramazan ayında da Atakum’un dört bir yanına taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.