Atakum Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını birbirinden özel etkinliklerle karşıladı. Karagöz’den Bremen Mızıkacılarına Türk ve Dünya klasik eserlerini buluşturan program büyük ilgi gördü.

Atakum Belediyesi’nin orta oyunu meddahtan çocuk tiyatrosuna zengin içerikli Ramazan programı, Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik düzenlenen program, Ramazan ayının geleneksel oyunu ‘Karagöz Ramazan Davulcusu’ ile başladı. Etkinlik, minikler izleyicilerden büyük ilgi gördü. Karagöz’le ilk kez tanışan minikler, oyunu meraklı gözlerle izlediler. Karagöz’ü dünya edebiyatının önemli eseri Bremen Mızıkacıları’nın sahnelendiği tiyatro oyunu takip etti. Masal kahramanlarını karşılarında gören çocuklar, program boyunca eğlenceli anlar yaşadılar. Türk ve dünya klasiklerini buluşturan program, seyircilerden tam not aldı.

Programa çocuklarıyla gelen anne ve babalar, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Bu tarz etkinlikler, çocuklar için çok iyi devam etmeli. Çocuklar çok mutlu. Etkinlik olduğunu duyunca çok sevindik, uzun süredir görmediğimiz şeyler. Çocuklarımız için çok iyi oluyor evde sıkılıyorlar. Pandemi çocukları, çok fazla dışarıda vakit geçiremedikleri için bizim için çok güzel ve eğlenceli aktivite oldu, devamını diliyoruz. Evde televizyondan, internetten uzaklaştılar. Bu aktiviteler çocuklarımızı sosyalleştiriyor" dediler.