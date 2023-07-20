Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, artan sıcakların sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi için mama ve su desteğini artırdı.

Samsun’un Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veterinerlik Servisi, havaların ısınmasıyla çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri; artan sıcaklıkların, sokakta yaşamını sürdüren canlıları olumsuz etkilememesi için mama ve su takviyesi çalışmalarını artırdı.

Veteriner hekim, tekniker, şoför ve saha personelinden oluşan ekip, kent genelindeki besleme noktalarını tek tek kontrol ederek boşalan mamamatik ve su haznelerini dolduruyor. Hava sıcaklıklarındaki yükselişin sokak hayvanları için risk teşkil ettiğine dikkat çeken belediye görevlileri, “Mama ve özellikle su tedariki sokak canlıları için bu dönemde daha da önem arz ediyor. Sokak canlılarımıza yönelik rutin çalışmalarımız, artarak devam edecek. Vatandaşlarımız da patili dostlarımıza kapı önlerine su koyarak destek olabilirler” ifadelerini kullandılar.