Samsun’un Atakum ilçesinde, kentte kaçak yapılaşma ve imar kirliliğine neden olan metruk binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şehirde kaçak yapılaşma ve imar kirliliğine geçit vermiyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Körfez Mahallesi’nde dere yatağında inşa edilen kaçak binanın ardından, Yenimahalle Mahallesi’ndeki bir binada, otopark alanı cephesindeki ruhsatsız depoyu yıkmıştı.

Çalışmalarına devam eden ekipler, Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan metruk bir binanın yolu ihlal ettiği yönünde şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından 5.532. Sokak’ta 8.225 ada 13 parselinde yolu ihlal eden metruk bina hakkında gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

Metruk yapı, vatandaşların yoğun şikayetleri sonrasında gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.