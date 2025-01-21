Samsun’un Atakum Belediyesi liseler arası düzenlediği, bitkisel atık yağ toplama yarışmasının süresini uzattı.

Atakum Belediyesi ekipleri, doğada ciddi zararlara neden olan atık yağları geri dönüşüme kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Belediye çalışmalar kapsamında, liseler arası düzenlediği ödüllü bitkisel atık yağ toplama yarışmasının süresini, 2 Haziran 2025 tarihine kadar uzattı.

Atakum Belediyesi doğaya ciddi zararlar veren atık yağları, geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında gerçekleştirdikleri etkinliklerin yanı sıra Atakum sınırları içerisindeki okullarda farkındalık eğitimleri için yoğun mesai harcadı. Atakum Belediyesi ayrıca bitkisel atık yağlar hakkında bilinç oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, liseler arası (özel ve devlet liseleri) ödüllü bitkisel atık yağ toplama yarışması düzenledi. 14 Ekim 2024 tarihinde başlatılan yarışmanın Ocak ayında sona eren süresi, yoğun talep üzerine 2 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.