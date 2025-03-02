Samsun’un Atakum Belediyesi’nin Ramazan ayının ilk gününde kurduğu iftar sofrası yoğun ilgi gördü.

Atakum Belediyesi’nin, Şehit Ömer Halisdemir Parkı Tesisinde başlattığı ücretsiz iftar yemeği hizmeti, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, 11 ayın sultanı Ramazan ayının, ilk iftarı için Türkiş’te bulunan tesiste bir araya geldiler. Ezanın okunmasıyla birlikte iftar menüsüyle oruçlar açıldı. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, tesiste vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.

Her yaştan insanın ilgi gösterdiği iftar sofrasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Atakum Belediyesi’nin sosyal konulara eğilmesi çok iyi, özellikle şu anki şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan halk için bu hizmetler çok önemli. Kent lokantası ve benzeri çalışmalar geliştirilmeli. Yaşlısı, genci herkes burada" ifadelerine yer verdi.