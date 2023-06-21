Atakum Belediyesi, “Sen de Kurbanını Paylaş” sloganıyla dayanışma çalışması başlattı. Çalışma sayesinde bağışçılardan gelen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kent genelinde gerçekleştirdiği dayanışma projeleriyle iyiliği dört bir yana yayan Atakum Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İki noktada teslimat

Kurban Bayramı’nda dayanışmayı paylaşarak büyütecek olan Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelecek bağışları iki ayrı noktada kabul edecek. Hayırseverler, AtaMarket Gıda Bankası ve Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’ne bayramın üçüncü gününe dek bağışlarını ulaştırabilecek.