Atakum Belediyesi, katılımcı bütçe çalışmaları ile Türkiye’nin sayılı belediyesinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Başkan Deveci, adım adım hayata geçirilen projenin ikinci toplantısında Korupark Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Atakum Belediyesi, katılımcı bütçe çalışmaları ile Türkiye’nin sayılı belediyesinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Başkan Deveci, adım adım hayata geçirilen projenin ikinci toplantısında Korupark Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Atakumluları belediye bütçesinde doğrudan söz sahibi yapacak Atakum’un ilk katılımcı bütçesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde "Benim Kentim", "Benim Belediyem", "Benim Bütçem" ve "Komşularımızla Buluşuyoruz" sloganlarıyla adım adım hayata geçirilen projenin ikinci toplantısı Çobanlı Mahallesi Korupark Sitesi’nde gerçekleştirildi. Site sakinleri ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

“Dayanışma içinde yaşayan toplum için”

Başkan Deveci, toplantıda katılımcı bütçenin vatandaş odaklı örnek bir proje olduğuna dikkat çekerek "Bu süreçte soran sorgulayan, kardeşçe, dayanışma ve komşuluk hukuku içinde yaşayan bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun adını bütçe ile bütünleştirdik. Katılımcı bütçe uluslararası bir deyim. Bu bütçeyi uluslararası formatla yapıyoruz. Bizim bu toplantıda alacağımız kararlar kitaplaştırılacak. Bu kitapla bütün dünya bizi takip ediyor olacak. İlçemizde buna benzer toplantılarda ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu ve ne istediğimizi ortaya çıkaracak. Bunu şunun için yapıyoruz. Kent insanı kendi içinde örgütlenebilir ve dayanışma sağlayabilirse dünyanın gidişine, kentin ve ülkenin yönetimine ‘Yeter artık, öyle değil böyle olsun’ diyebilecek" dedi.

"Vicdani sorumluluğumuz var"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, vatandaşların Deniz Kafe ve Seyir Terası ile ilgili sorularını da cevapladı. Başkan Deveci yaşanan süreçle ilgili olarak ‘’Deniz Kafe’nin bulunduğu alana birbirine bitişik taş yığını üç tane bina yapılıyor. Geçenlerde drone ile resmini çektirdim ve yayımladım. Seyir Terası icra ile satıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kamu hizmeti veren bir kamu binası icrayla satıldı. Biz sorunları birbirimize içini dökerek eğmeden, bükmeden aşalım diye bir aradayız. Ben buraya önümüzdeki dönem beni bir daha seçin diye gelmedim. İçimden geldiği gibi sorarak, sizleri dinleyerek çalışıyorum. Ülkemizi çocukların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği, iş bulabileceği, sokaklarında güvenli bir şekilde gezebileceği bir yer hale getirmek gibi tarihi, vicdani, ahlaki ve dini bir sorumluluğumuz var. Sadece sizin değil; benim de var. Yanlış yapmayın, doğruyu yapın. Çocuklarınızın gözüne bakın ve ne diyorlarsa onu yapın" diye konuştu.