Samsun’un Atakum Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, merkezde ve yüksek kesimlerde dört bir koldan kar küreme ve temizleme çalışmaları yapıyor. Kar kalınlığının fazla olduğu mahallelerde çok sayıda iş makinesiyle yollar temizleniyor. Kesintisiz çalışma yürüten ekipler, buzlanma tespit edilen bölgelerde kaza riskine karşı araç geçişlerini koordine ediyor. Atakum genelinde sık sık uyarılar yapılırken, kritik noktalarda uyarı levhaları asıldı.

Çalışmalarda, belediyenin farklı müdürlüklerinden çok sayıda personel görev alıyor. Çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmede kar küreme ve temizleme çalışmalarının devam ettiği, halktan gelen talep doğrultusunda kırsal mahallelerde çalışmaların hızlandığı, tehlike oluşturabilecek yollarda yönlendirme yapıldığı ve gerekli yerlere uyarı levhaları yerleştirildiği bildirildi.