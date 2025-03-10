Atakum Belediyesi Kadın Emeği Panayırı Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

Üretici kadınların el emeğini ekonomiye kazandıran Atakum Belediyesi Kadın Emeği Panayırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla buluşuyor. Mefruşat, gıda ürünleri, süs eşyası gibi el işçiliği ürünlerin yer aldığı panayır 29 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Girişimci ve üretici kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sergilendiği Atakum Belediyesi Kadın Emeği Panayırı, Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor. Atakum Belediyesi Düğün Salonunda açılan stantlarda giyim, takı, mefruşat ve gıda gibi çeşitli el işçiliği ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenlenen panayır, 29 Mart Cumartesi gününe kadar 14.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

"Kadın el emeği ekonomiye kazandırılıyor"

Atakum Belediyesi yetkilileri etkinlik hakkında "Üretken kadınlarımızın ev ekonomisi katkı sağlamaları, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması açısından son derece önemli bir organizasyon. Panayırda, emekçi kadınların hazırladığı birbirinden özel ürünler yer alıyor. Kadın emeğini desteklemek, el işçiliğiyle üretilen benzersiz ürünleri keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Kadın Emeği Panayırına bekliyoruz" diye konuştular.