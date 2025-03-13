Samsun’un Atakum Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünü Ata Sahne’de düzenlediği özel konserle kutladı.

Atakum Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı devam ederken kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında, Ata Sahne Sanat Merkezi’nde özel konser programı düzenledi. Programda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Hızır Aydın yönetiminde sahneye çıktı. Koro ve solo performansların yer aldığı konserde, Türkiye’nin farklı yörelerinden birbirinden özel türküler seslendirildi. Türk bayrağının açıldığı bölüm, duygusal anlar yaşatırken seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Anadolu ezgilerinin müzik şöleni yaşattığı konserde, sanatçıların güçlü performansları büyük beğeni topladı.

"Anlamlı gece"

Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, programa gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Bu toprağı, vatan yapan bütün kavramların buluştuğu bir program oldu. İstiklal Marşımız, bayrağımız, bir taraftan da bizim kültürümüzün simgesi türkülerimizin olduğu kutsal Ramazan ayında tüm değerlerimizin bir arada olduğu bir akşam yaşadık. Bu yüzden çok kıvançlıyız ve onurluyuz. Atakum, Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olmaya devam edecek" dedi.