Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen ‘Uçurtma Şenliği’ eğlenceli anlara sahne oldu.

Atakum Belediyesi tarafından Çakırlar Korusu’nda ‘Uçurtma Şenliği’ gerçekleştirildi. Yarışmalardan çeşitli oyunlara ve açık hava etkinliklerine bir dizi etkinliğin yer aldığı program gökyüzünü renklendirdi. Uçurtma uçurma bölümüne, çocuklar kadar farklı yaş grubundan vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çakırlar Korusu’nun eşsiz manzarası eşliğinde gökyüzüne bırakılan uçurtmalar, alanda renkli görüntüler oluşturdu. Büyük efor harcayan çocuklar, rüzgarın şiddetine rağmen uçurtmalarını gökyüzünde dalgalandırmayı başardı. Eğlence ve heyecanın bir arada yaşandığı şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.