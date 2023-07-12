Atakum Belediyesi tarafından geçen yıl 19 Mayıs’ta hizmete açılan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde sunulan ücretsiz ve kotasız Wi-Fi hizmeti gençlerden büyük ilgi görüyor.

Geçen yıl 19 Mayıs’ta hizmete açılan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi gençlerin uğrak noktası oldu. Merkezde yer alan kütüphane, atölyeler, ders çalışma alanları ve kafeteryalarda sunulan ücretsiz ve kotasız Wi-Fi hizmeti ziyaretçilere iletişim rahatlığı sağlıyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençlerin eğitimine destek verecek çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirterek, “Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi vatandaşlarımız; özellikle gençlerimiz ve öğrencilerimiz için vazgeçilmez bir adres. Merkezimizde, gençlerimizin ufkunu açacak bilim ve sanat kurslarımız, atölyelerimiz, konferans ve sergi salonlarımız ile kütüphanemiz yer alıyor. Dijital teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada internet kullanımı, son derece önemli bir ihtiyaç haline geldi. Merkezimizde, hızlı internet hizmeti ile gençlerimizin teknolojik imkanlardan yararlanmasını ve bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçladık. Bu şekilde çalışmalarını dijital ortamda rahatlıkla yürütebiliyorlar” dedi.