Samsun Atakum Belediyesi’nin üniversite hayali kuran gençlere destek olmak için Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde hizmete açtığı Tercih Destek Ofisi, yoğun ilgi görüyor.

Atakum Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından; doğru tercih yapmak isteyen öğrenciler için rehberlik desteği sunuyor. Puan ve başarı sıralarına uygun üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan Tercih Destek Ofisinde buluşuyor. Gençler, zorlu tercih döneminde uzman rehberlerden ilgi ve yeteneklerine uygun üniversiteler hakkında detaylı bilgi alıyor. Rehber öğretmenler, gençlerin başarı sıralarına göre tercih yapabilecekleri üniversitelerin eğitim imkânlarının yanı sıra sosyal donatı alanları hakkında da bilgi veriyor.

Öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın tercih işlemi için son tarih olarak açıkladığı, 8 Ağustos Salı gününe kadar rehberlik hizmetinden faydalanabilecek.

Gençlere, hayali olan bölümlere ve üniversitelere girebilmeleri için farklı meslek grupları temsilcilerinden de destek geldi. TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri, mesleği tercih etmek isteyen gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştılar. Bilgisayar mühendisleri; mesleğin özellikleri ve iş imkânları hakkında gençlere tavsiyelerde bulundular.