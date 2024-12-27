SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınlara ve unlu mamul satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen durumu, üretim tarihi, etiket fiyatları ve gramajları kontrol edildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 54. maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında ürünlerin etiket ile kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat listeleri tek tek incelendi. İşletme sahiplerine, uyulması gereken standartlar hakkında bilgi verildi.