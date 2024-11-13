Samsun’un Atakum Belediyesi, evde destek hizmetleriyle 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Belediye ekipleri psikolojik danışmanlık, ev temizliği ve teknik alanlardaki hizmetleri daha fazla vatandaşa ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Evde destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Atakum Belediyesi Hizmet Binası’na gelerek veya telefonla talep oluşturabiliyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, talepleri inceleyerek belirlenen şartları taşıyan vatandaşların isimlerinin yer aldığı listeler hazırlıyor. Uzman ekip, listeler doğrultusunda evleri ziyaret ederek psikolojik danışmanlık, ev temizliği, kişisel bakım, kuaförlük ve teknik destek hizmeti sunuyor.

"Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız"

Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Destek Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, “Atakum Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Destek Hizmetleri olarak bugün Yeşildere Mahallesi’nde, muhtarımızın yaptığı başvuru neticesinde yalnız yaşayan Süreyya Teyzemizi ziyarete geldik. Evinde hem temizlik hem de psikolojik destek hizmeti verdik. Atakum Belediyesi olarak, evde destek hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" denildi.