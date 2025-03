Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kent genelinde hafta boyu devam eden farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Kadın emeğinin yer aldığı sergilerden kadın hakları ve sağlık seminerlerine birçok etkinlik vatandaşlarla buluştu.

Etkinlik programı Atakum Belediyesi hizmet binasında düzenlenen ‘Kadına Saygı Sergisi’ ile başladı. Sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne önemli başarılara imza atan kadınların fotoğrafları yer aldı. İlk öğretmenden ilk pilota yaşamlarıyla rol model olan Türk kadınlarının fotoğrafları, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Atatepe Kültürevi’nde gerçekleştiren ‘Üreten Kadınlar Sergisi’nde, kültür evinin kurslarında eğitim alan kadınların el emekleri vatandaşlarla buluştu. Görsel sanatlar, dikiş, hediyelik eşya gibi birçok bölümde eğitim alarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınların el emeği sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi, etkinlikler kapsamında Özgecan Kadınlar Günü Çarşısı açtı. Çarşıda, merkezden yararlan kadınlar ile halk eğitim merkezi öğretmenlerinin el işçiliği ürünleri yer aldı. Emekçi kadınların hazırladığı, mefruşattan giyime ve süs eşyasına kadar birbirinden özel ürünler, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Program, Atakum Belediyesi Meclis Salonunda Rahim Ağzı Kanseri ve Sağlıklı Beslenme Semineriyle devam etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Birsen Bilge, Diyetisyen Melis Başkurt’un katıldığı seminerde, erken tanı ve rahim ağzı kanseriyle mücadelede güncel yaklaşımlar ele alındı. Av. Gökçen Aydemir Ergin’in ‘Kadın Hakları’ konulu semineri, Özgecan Kadın Danışma Merkezinde vatandaşlarla buluştu. Katılımcılar kadın hakları konusunda önemli bilgiler aldılar. Atakum Belediyesinin Atakum Kent Konseyi, Samsun Barosu ve Samsun ODTÜ Mezunlar Derneği ile Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlediği ‘Haklar ve Kadınlar’ başlıklı panel yoğun katılımla gerçekleştirildi. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Canik Belediyesi Meclis Üyesi Av. Hale Günaydın’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Av. Hüseyin Cimşit ve Av. Seda Nur Kanca kadınların sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakları hakkında bilgiler paylaştılar.

Atakum Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, etkinlikler kapsamında ‘Gücümüz sahada, izimiz her yerde’ sloganıyla video paylaştı. Belediyenin sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." sözlerine yer verildi. Oyuncular "Biz sadece bir oyun oynamıyoruz. Bu sarılan eller, sıkılan yumruklar, bağlanan ayakkabılar hepsi bir hikayenin parçası. Her pasımızda, her savunmamızda her ter damlasında yıllardır süren bir mücadelenin izini taşıyoruz. Biliyoruz ki bu, Atamızın cesaretle yaktığı meşalenin ışığıdır. Güçlüyüz, cesuruz asla pes etmeyiz. Bize çizilen sınırları değil, kendi yolumuzu seçiyoruz. Birlikteyiz, omuz omuzayız. Sesimiz her yerde yankılanıyor çünkü biz sahada da hayatta da varız, var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.