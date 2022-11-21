Samsun’un Atakum ilçesinde ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü özel bir festival yapıldı.

Samsun’un Atakum ilçesinde ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü özel bir festival yapıldı.

‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü özel düzenlenen festivalde öğrenciler onar kişilik dört grup halinde oyun, çevre, dondurma ve ahşap atölyelerinde dönüşümlü olarak eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiler. Programa Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci de katıldı.

Masal kahramanları ve palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler eşliğinde ahşap oyuncakları boyayan öğrenciler, yüz boyama standında yüzlerine istedikleri şekilleri çizdirdiler. Dondurma atölyesinde Doç. Dr. Ertan Güneş, öğrencilere süt ve süt ürünlerinin faydalarını anlattı. Doç. Dr. Güneş’le birlikte dondurma yapan öğrenciler merak ettikleri soruları da sordular. Çevre atölyesinde öğretmen Ömer Faruk Sönmez’den önemli bilgiler alan minik öğrenciler oyun atölyesinde de Uzman Psikolog Melda Dönertaş ile birbirinden eğlenceli oyunlar oynadılar. Masallar dinleyip oyunlar oynayan çocuklar dolu dolu bir gün geçirdiler.

Programda öğrencilerin yanı sıra velilere yönelik atölyeler de gerçekleştirildi. Samsun Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Tuğba Uysal, çocuk hakları konusunda Psikolojik Danışman Tahsin Yazıcı ve Rehber Öğretmen Figen Hasdemir çocuk ihmali ve istismarının yanı sıra çocukların yetiştirilmesi ile ilgili geçmişten bugüne bakış açıları hakkında açıklamalarda bulundular. Program sonunda velilere katılım belgesi takdim edildi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Doğanın Çocukları Akademisi(DOÇAK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20 Kasım 1989 tarihinde imzalandığına dikkat çekerek, “Pek çok ülke bu sözleşmenin altına imza atmıştır. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef yaklaşık 17 buçuk milyon çocuk istemeden kendi yurdundan uzaklaştırılmıştır. Dünyada yedi milyona yakın çocuk her yıl açlıktan ölümle karşı karşıya ve milyonlarca çocuk eğitimden yoksun şartlarda yaşıyor. İnsanlık onuru ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çok çalışmalıyız. Bizim çocuklara daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız katılımcı bütçede söz sahibi”

Çocuk hakları konusunda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Biz Atakum’da katılımcı bütçe başlığı altında toplantılar yapıyoruz. Toplantılarda sizin gibi çocuklar isteklerini tek tek söylüyorlar. Her yerde anlatıyorum bir beyefendi çıkıyor ve ‘Hayır ben istemiyorum çünkü çocuklar gürültü yapıyorlar’ diyor. Çocukların sitede top oynarken gürültü yapma hakları var. Bu çocuk haklarından bir tanesidir. Çocuklar spor yapacaklar, oynarken gürültü de yapacaklar. Çocuk sesinden rahatsız olmayacağız. Eğer taşkınlık oluyorsa düzgün bir şekilde anlatacağız. Eğer bunları yapabilirsek çocuklarımızla birlikte bu coğrafyada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşarız ve çocuklarımızın geleceğini de garanti altına alırız” ifadelerini kullandı.