Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle başlayan "Şehrimde Dört Hafta" projesinin ilk haftası tamamlandı. Projeyle depremzede ailelere moral desteği verilirken, kentin tarihi ve önemli merkezleri de tanıtılacak.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Kadınların toplum hayatında karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmeleri için eğitici, geliştirici, koruyucu, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu merkezde “Şehrimde Dört Hafta” isimli projenin ilk haftası tamamlandı.

Doyasıya eğlendiler

Türkiye’yi derin yasa boğan büyük depremlerden etkilenen ve sonrasında Atakum’a gelen anne, çocuklar ve isteğe göre eşlerin de faydalandığı projede ailelere moral desteği verilirken, Samsun’un tarihi ve önemli noktaları da tanıtılacak. “Şehrimde 4 Hafta” projesinin ilk haftası, “Birlikte Eğleniyoruz” başlığıyla gerçekleştirildi. Etkinlikle anneler ve çocukları, halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak eğlendi. Çocuklara özel hazırlanan kukla atölyesinin yanı sıra yüz boyamayla da minikler keyifli iki gün geçirdi.

Dolu dolu program

Programda; ikinci hafta Tiyatro Sanatçısı Osman Doğan’ın Nasreddin Hoca’yı canlandıracağı “Sanatla Buluşuyoruz Etkinliği” yer alıyor. İnteraktif tiyatro oyunu, Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da sahnelenecek. Üçüncü hafta ise Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında “Birlikte Çikolata Yapıyoruz” etkinliği gerçekleştirilecek. Çikolata atölyesi, saat 10.00’da başlayacak.

Programda dördüncü hafta, 7-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek “Şehrimizi Tanıyoruz” etkinliği yer alıyor. Başlangıç noktasının Özgecan Kadın Danışma Merkezi olarak belirlendiği şehir turunda sırasıyla; Atakum Sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru Müzesi ve Oyuncak Müzesi ziyaret edilecek. Şehir turu Ömer Halisdemir Parkı’nda sona erecek.