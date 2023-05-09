Samsun Atakum Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen "Şehrimde Dört Hafta Projesi" ile depremzede ailelere moral desteği verilirken, kentin tarihi ve önemli merkezleri de tanıtılacak.

Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Kadınların toplum hayatında karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmeleri için eğitici, geliştirici, koruyucu; rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu merkezde “Şehrimde Dört Hafta” konulu etkinlik programı düzenleniyor. 20 anne ile 6-12 yaş aralığında çocuklara yönelik hazırlanan programa, isteğe göre eşler de katılabiliyor.

Etkinlikler dizisi

Proje kapsamında iki farklı grupla; 4 hafta boyunca etkinlikler dizisi gerçekleştirilecek. Programın ilk etkinliği, Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde 17-18 Mayıs tarihleri arasında “Birlikte Eğleniyoruz” başlığı altında düzenlenecek. ”Halat Çekme”, ”Çuval Yarışı”, “Mendil Kapmaca” gibi oyunların yer aldığı programda, katılımcıları eğlenceli anlar bekliyor. Programda 2. hafta Tiyatro Sanatçısı Osman Doğan’ın Nasreddin Hoca’yı canlandıracağı “Sanatla Buluşuyoruz Etkinliği” yer alıyor. İnteraktif tiyatro oyunu, Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da sahnelenecek. 3. hafta ise Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında “Birlikte Çikolata Yapıyoruz” etkinliği gerçekleştirilecek. Çikolata atölyesi, saat 10.00’da başlayacak Programda 4. hafta, 07-09 Haziran tarihlerinde düzenlenecek “Şehrimizi Tanıyoruz” etkinliği yer alıyor. Başlangıç noktasının Özgecan Kadın Danışma Merkezi olarak belirlendiği şehir turunda sırasıyla Atakum Sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Gemisi ve Oyuncak Müzesi ziyaret edilecek. Şehir turu Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nda son bulacak.