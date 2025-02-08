SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından, Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde ‘Dayanışma ve Umut’ paneli gerçekleştirdi.

Uzman isimler, depreme karşı bilinçlenme, yapı güvenliği ve afet sonrası süreç başlıkları altında önemli bilgiler paylaştı. Merkezde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına düzenlenen fotoğraf sergisi, afetin yıkıcı etkilerini gözler önüne sererken hüzün dolu anlar yaşattı. Programın açış konuşmasını yapan Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürü Neslihan Tiryaki yaşanan acının ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek toplumda deprem bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekti. Tiryaki, "Türkiye 6 Şubat 2023’te yüzyılın felaketi olarak bir yıkımla uyandı. Yaşanan acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde Afet İşleri Müdürlüğü olarak yapılan hizmetlerde, tüm mahallelerimizde afet farkındalığı artırmak ve bu konuda duyarlılık oluşturmak için Mahalle Afet Gönüllüleri ve Acil Müdahale Derneği ile yaptığımız protokolle Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü afet binasında uygulamalı olarak gönüllü afet eğitimleri vermeye devam ediyoruz" dedi.

Mimar İshak Memişoğlu, ‘Deprem Sonrası Yıkım’, ‘İhmallerin Rolü’, ‘Sorumluluk’ başlıkları altında yaptığı konuşmada "Türkiye’de yapılan araştırmalarda, inşaat standartlarının uyumsuzluklarının depremlerde önemli sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir. Zemin etüdü eksikliği, tasarım kusurları, deprem kurallarına uygun tasarlanmamış olması yapıların yıkımlarını artıran etkenlerdir. Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan araştırmalarda, bölgedeki jeolojik alt yapının deprem esnasında yapı üzerindeki olumsuz etkiyi artırıcı yönde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Şehir planlamasında bunların göz ardı edilmesi sonucunda, deprem esnasında bu bölgelerde bulunan yapıların daha fazla hasar aldığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, ‘Zeminle Barışık Yapılar’ konulu konuşmasında deprem bölgesinde yaptığı incelemeleri paylaştı. Yılmaz, zemine uygun yapılaşma olmaması nedeniyle büyük acıların yaşandığını belirterek, "Genelde sahada üç dört katlı evlerin, birinci katları tamamen yok olmuş. Yapılan incelemelerde zemine uygun yapının olmadığını gördük. Tamamen gevşek zeminler üzerine kurulmuş ve mühendislik hizmeti almamış binaların çoğunlukta olduğunu gözlemledik. Birçok yerde birinci katlardaki sorunlar, tüm binanın çökmesine neden olmuş" şeklinde konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, "Samsun Ladik’te, 1943 yılında 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde 4 bin 16 kişi öldü, 23 bin 785 ev yıkıldı. 4 bin civarında hasarlı yapı oluştu. Ladik depremi sonrası Samsun merkezinde de ciddi hasarlar meydana geldi. Can kayıplarına sebebiyet verdi. Bölgeye baktığımızda 85 km’si Samsun sınırları içerisinde Erikli Ters fayı ile Merzifon Esençayı fayı, Samsun’un etkilenebileceği faylar olarak değerlendirilebilir. Samsun’da 2000 yılı öncesi mevcut yapı stoku ile alakalı elimizde herhangi bir veri yok. Bununla alakalı bir çalışma da yok. Yapılarını durumu nedir ve ne kadar risk altında maalesef bilmiyoruz. AFAD’ın verilerine göre Samsun için yapılan tehlike analizinde 50 yılın içerisinde bölgede 7.5 şiddetinde deprem gerçekleşme olasılığı yüzde 27.4 olarak belirtilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Jeofizik Mühendisleri Samsun Şube Başkanı Özcan Özen ise şu cümleleri kaydetti:

"Samsun’da yapılaşmaya açılacak alanlarda imar planlamasına gidilmeden önce deprem, heyelan, taşkın afet riskinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeli. Jeofizik ve jeolojik çalışmalar ayrıntılı olarak imar planını teşkil edecek şekilde mikro bölge çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle Samsun’da Atakum’un arka tarafındaki heyelan bölgeleri, arkadan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı son derece önemlidir. Benim meslektaşımın babaannesi, Ladik depreminde Samsun merkezde enkazdan çıkarıldı. Samsun’da depreme çok uzak değiliz."

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ise programda yaptığı konuşmada, "Şehir planlaması yapılırken iyi bir yer seçimi, jeoloji mühendisleri odası üzerinden iyi bir zemin etüdü, şehir plancıları üzerinden iyi bir planlama, inşaat mühendisleri odası üzerinden iyi bir statik, mimarlar odası üzerinden iyi bir projelendirme bunların tenkitleri yapmış oldukları çalışmaları dikkate almak gerektiği aslında 1943 senesinde başlamış ama bir türlü gerçekleştirememişiz ve bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmışız. 1948 senesinden 2023 senesine kadar 20 tane imar affı yaşamışız. 20 tane imar affından sonra geldiğimiz noktada, Cumhuriyet tarihimiz boyunca 250 binin üzerinde insanı yanlış uygulamalardan dolayı depremlerde kaybetmişiz" açıklamasında bulundu.