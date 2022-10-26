Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümünde gerçekleştireceği programlarla Cumhuriyet coşkusunu Atakum sokaklarına taşıyacak.

Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümünde gerçekleştireceği programlarla Cumhuriyet coşkusunu Atakum sokaklarına taşıyacak.

Milli bayramları büyük bir coşkuyla vatandaşların yoğun katılımıyla kutlayan Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümünde de bayram sevincinin doyasıya yaşanacağı bir program hazırladı.

Fener alayı ve konserler

Program, toplanma alanı olan Atakum Kent Meydanı’nda saat 19.00’da başlayacak. Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Bandosu Atakum Kent Meydanı’nda ritimleriyle bayram coşkusuna eşlik edecek. Fener alayıyla birlikte Atakum Kent Meydanı’ndan başlayacak “Cumhuriyet Yürüyüşü” ise bayram sevincini Atakum sokaklarına taşıyacak. “Cumhuriyet Yürüyüşü”, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi önündeki konser alanında sona erecek. DJ gösterisinin ardından sahneye çıkacak halk müziği sanatçısı Ethem Kaya da sevilen eserleriyle Cumhuriyet Bayramı sevincini en üst noktaya taşıyacak.