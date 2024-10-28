Samsun’un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden özel etkinliklerle kutluyor. Ata Çocuk’un Cumhuriyet Bayramı etkinliği ile başlayan kutlama programı, Tarihçi ve Yazar Selim Erdoğan’ın söyleşisi ve ‘Moana’ adlı tiyatro gösterisi ile devam etti.

Atakum Belediyesi, Ata Çocuklu öğrencilerin Cumhuriyet şarkıları eşliğinde gerçekleştirdiği koreografilerin yer aldığı muhteşem organizasyonun ardından ünlü Yazar Dr. Selim Erdoğan’ı, Ata Sahne’de vatandaşlarla buluşturdu. Dr. Erdoğan, ‘Cumhuriyet’e giden yolda Samsun’ başlığıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci ve kentin tarihsel önemini anlatan Dr. Erdoğan “Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal, ordu müfettişi yetkilerini kullanarak son kez bireysel olarak bir belgeyi imzalamıştır. Amasya’ya geldiğinde, tek imza ile yayınladığı genelgenin aksine bu sefer altında Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy’un imzalarının olduğu Amasya Tamimi’ni yayınlar. Bu tamimin, çok önemli bir özelliği vardır. Cumhuriyet’e giden yolu aydınlatmış, hareketin nereye gideceği konusunda fikir vermiştir. Artık bu tepkinin bireysel olmadığının ve Türk aydınlarının, yurtseverlerin, askerlerin ve komutanların da Mustafa Kemal’i bu yürüyüşte yalnız bırakmadığının göstergesidir” dedi.

Erdoğan söyleşinin ardından, Cumhuriyet tarihi alanında yazdığı kitapları okurları için imzaladı.

Kutlama programı kapsamında ‘Moana’ adlı tiyatro oyunu Ata Sahne’de sahnelendi. Çocuklara yönelik hazırlanan ve müzikal içeriğiyle büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu, minik sanatseverlerden olduğu kadar yetişkin izleyicilerden de tam not aldı.