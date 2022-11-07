Atakum Belediyesi’nde ekim ayında hizmete giren Tek Durak Müdürlüğü’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Müdürlük çalışanları 7 Ekim-3 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 bin kişinin ihtiyaç ve taleplerini ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturdu.

Atakum Belediyesi’nde ekim ayında hizmete giren Tek Durak Müdürlüğü’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Müdürlük çalışanları 7 Ekim-3 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 bin kişinin ihtiyaç ve taleplerini ilgili birimlere aktarılarak çözüme kavuşturdu.

Başkan Cemil Deveci öncülüğünde ekim ayında kurulan Atakum Belediyesi Tek Durak Müdürlüğü’nde vatandaşların kamu hizmetlerine en kısa sürede ulaşması için yoğun mesai harcanıyor. Atakum Belediyesi’nin 444 40 55 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar, Tek Durak Müdürlüğü personelince karşılanıyor. İlgili birime yönlendirilen Atakumlular, talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında da SMS’le bilgilendiriliyor.

1 ayda 4 bin kişinin talebi karşılandı

Atakum Belediyesi Tek Durak Müdürü Görkem Çakır, 7/24 devam eden çalışmalar hakkında, “Tek Durak Müdürlüğü 17 Nisan 2022 Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanmış ve belediyemizin norm kadrosuna eklenmiştir. Müdürlüğümüz 7 Ekim 2022 tarihinde belediyemizin meclisinde onaylanıp etkin hale getirilmiştir. Bu müdürlüğün amacı vatandaşımıza en hızlı ve etkin ulaşım kanallarını sunarak onların sorularını ve taleplerini cevapsız bırakmamaktır.7 Ekim- 3 Kasım 2022 tarihleri arasında belediyemizi arayan 4 bin kişinin ihtiyaç ve talepleri alınıp ilgili birimlere aktarılarak neticelendirilmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Atakumluların kamu hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanmaları için çalıştıklarını belirten Müdür Görkem Çakır, ayrıca şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan aldığımız taleplerin yüzde 80’ni olumlu şekilde kapatılırken yüzde 10’u ise işlem aşamasında devam etmektedir. Yüzde 5’lik geri kalan kısım ise 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası Kanunu çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin sorumluluğu alanına girdiğinden ilgili belediyeye havalesi yapılarak kapatılmıştır. Unutulmamalıdır ki en iyi ve en etkin hizmet gereksiz işlem adımlarını ortadan kaldıran vatandaşların kapı kapı dolaşmasının önüne geçerek en kısa yoldan sorunlarını çözen, işlemlerini sonuçlandıran kısaca vatandaşın konfor alanını genişleten ve vatandaş memnuniyetini sağlayan hizmettir. Bu müdürlüğümüzün kuruluş amacı da budur.”