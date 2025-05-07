Samsun’un Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Hıdırellez’i, düzenlediği özel programla kutladı.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Hıdırellez özel kutlama etkinliği düzenledi. Merkezden destek alan kadınlar, baharın gelişini dans ederek şarkılar söyleyerek karşıladı. Özgecan Kadın Danışma Merkezi’ni Hıdırellez’e özel süsleyen kadınlar, masaları da hazırladıkları yiyeceklerle donattılar. Program kapsamında düzenlenen eğlenceli yarışmalar, merkezde renkli görüntüler oluşturdu. Yumurta taşımadan çuvalla koşmaya ve ip çekmeye birçok aktivitenin yer aldığı program, eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Türküler söyleyip halay çeken kadınlar, kutlamaya gün boyu devam ettiler.