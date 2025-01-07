Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 2024 Nisan ayından itibaren ilçedeki çiftçilere 30 bin yazlık sebze fidesi ve bin 620 adet tohum desteği verdiklerini söyledi.

Başkan Türkel, göreve başladığı 2024 Nisan ayından yılsonunda kadar olan süreçte, çiftçiye 30 bin yazlık sebze fidesi dağıttı. Bin 620 adet sebze ve meyve tohumu desteği verildi. Kırsal mahallelerde 10 bin metrekarelik alanda ekim çalışmaları gerçekleştirilirken, 2 bin metrekarelik alanda da ceviz fidanı toprakla buluşturuldu. Karaoyumca Mahallesi’nde 9 bin metrekarelik alanın 4 bin metrekaresine karışık olarak fiğ ve yulaf, 5 bin metrekarelik alana da karakılçık buğdayı tohumları ekildi.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çiftçiye fide ve tohum desteği vermenin yanı sıra bulaşıcı hastalıklara karşı kümes hayvanlarını aşıladı. Ekipler, Atakum’un kırsal mahallelerinde 3 bin 500 adet kanatlı hayvana tavuk vebası ve tavuk bronşit aşılarından oluşan ikili aşı uyguladı.

Türkel’in başlattığı çalışmalarla kent, ilk kez fındık festivaline ev sahipliği yaptı. ‘Birlikte üretiyoruz, birlikte yönetiyoruz’ sloganıyla düzenlenen Atakum Belediyesi 1. Fındık Festivali halk oyunları, konserler, aşıklar atışması, kadın el emeği pazarı, yöresel tatlar sergisi ve çocuklara yönelik atölyeleriyle 7’den 70’e her yaştan vatandaşı buluşturdu.

Ata tohum bilinci oluşturuluyor

Karadeniz’in ilk tohum bankası Ata Tohum Merkezi, ata tohumlarının üretilmesi, çoğaltılması ve geleceğe aktarılması çalışmalarına devam ediyor. Bin metrekarelik ata tohum bahçesine sahip olan merkez, yazlık ve kışlık sebze üretim parsellerinin yanı sıra lavanta bahçesiyle büyük ilgi görüyor. Belediye ekipleri ata tohum bilinci oluşturmak için yoğun mesai harcarken, merkezin üretim bahçeleri Atakum ve çevre ilçelerden ziyaretçi akınına uğruyor.

“El birliğiyle ve üreterek”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, “2024’te olduğu gibi 2025’te de üretimi ve üreticiyi destekleme çalışmalarına devam edeceğiz. Atakum Belediyesi olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve kırsal kalkınmayı sağlama hedefiyle, üretim odaklı projelere öncelik veriyoruz. Hedefimizi gerçekleştirmek için bu yıl daha çok çalışacağız ve daha çok aileye ulaşacağız. Geçimini tarımla sağlayan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Ülke olarak geçirdiğimiz zorlu süreci el birliğiyle ve üreterek aşacağız” dedi.