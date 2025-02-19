Yöresel ezgilerden oluşan resitalleri ile tanınan Sanatçı Salih Gündoğdu, Atakum Belediyesi Ata Sahne’de sanatseverler ile buluşacak.
Atakum Belediyesi, Türk Halk Müziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sanatçı Salih Gündoğdu’yu Ata Sanat Merkezinde vatandaşlarla buluşturuyor. Ankara Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Gündoğdu, bağlamasıyla yöresel ezgilerden oluşan resital verecek. Gündoğdu’nun birbirinden özel türkülerinden oluşan resitali, Ata Sahne’de 20 Şubat Perşembe günü saat 19.30’ta başlayacak.
Kaynak: İHA