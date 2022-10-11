“Katılımcı Bütçe” buluşmalarının 8’incisini Alanlı Mahallesi’nde gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, geri dönüşüm konusunda Atakum’da duyarlılığın oluştuğunu ifade ederek, “Bu konuda hem eğitim vereceğiz hem de ayrıştırmasını yapacağız” dedi.

“Katılımcı Bütçe” buluşmalarının 8’incisini Alanlı Mahallesi’nde gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, geri dönüşüm konusunda Atakum’da duyarlılığın oluştuğunu ifade ederek, “Bu konuda hem eğitim vereceğiz hem de ayrıştırmasını yapacağız” dedi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi tarafından kentte hayata geçirilen, dünyada üç bin, Türkiye’de ise beş belediyede uygulanan “Katılımcı Bütçe” buluşmalarının 8’inci noktası Alanlı Mahallesi oldu. Zaman zaman şiddetlenen sağanak yağmura rağmen mahallelilerin ilgi gösterdiği buluşmada soğuk havadan korunmak için de ateş yakıldı. Toplantıda Atakum Belediye Başkanı Av. Deveci ve ekibi, yurttaşlarının talep ve önerilerini tek tek dinleyerek not aldı.

Söz çocuklarda

Toplantıya katılan çok sayıda çocukla yakından ilgilenen Başkan Deveci, ilk olarak onları dinledi. Çocuklar spor alanlarının artırılmasını, mahalleye çim saha ve kapalı jimnastik salonu yapılmasını istedi. Başkan Deveci ise mahallelerinde bulunan belediye alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak bir spor kompleksi çalışması içerisinde olduklarını söyledi. Çocuklara ayrıca Başkan Deveci tarafından Nutuk da hediye edildi.

Denizevleri pilot mahalle

Toplantıda ulaşım, sokak hayvanları, yeşil alan gibi başlıklarda öneriler gelirken geri dönüşümle ilgili de projelere ağırlık verilmesi talep edildi. Geri dönüşüm alanında Denizevleri Mahallesi’ni pilot mahalle seçerek çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların genele de yayılacağını belirten Başkan Deveci, “Atık geliştirme şirketiyle anlaşmamız var. İhaleye çıktık ve ihaleyi alan firma belli oldu. Hem bunun eğitimini vereceğiz hem de ayrıştırılmasını yapacağız. Bu konuda bir duyarlılık oluşmaya başladı. Biz de geri dönüşüm kutularını artırıyoruz. Hem mutfakta ayrıştırma hem de çocuklara kartlar verip okul harçlıklarına destek olabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.