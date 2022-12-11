Atakum Belediyesi’nin geri dönüştürülebilir atıkları ücret karşılığında toplayacak ‘Katık Otobüsü’ faaliyete başladı.

Atakum Belediyesi’nin geri dönüştürülebilir atıkları ücret karşılığında toplayacak ‘Katık Otobüsü’ faaliyete başladı.

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ’Katık Otobüsü’ faaliyete başladı. Karton, pet, cam, metal, atık yağ gibi geri dönüştürülebilir atıkları kilo bazında kabul ederek ücretini ödeyecek olan otobüs, haftanın her günü farklı bir noktada atık toplayacak.

Sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili uzun süredir pilot bölgelerde çalıştıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu kentte farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun amacı hem kenti temiz tutmak hem de kentte yaşayanların kenti temiz tutma sorumluluklarının olduğunu hissettirmek ve evsel atıkları geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katmak. Bu otobüsün görevlerinden birisi bu. Özellikle çocukları ve kadınları teşvik etmek istiyoruz. Geri dönüşebilecek atıkları getirdiklerinde karşılıkları olan ücreti ödeyerek Atakumluları bu farkındalığa teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocukların evde ailelerine geri dönüşüm konusunda yönlendirici olmalarını sağlamak istiyoruz. Atakum’un farklı noktalarında atık kutularımız var, onları da çoğaltacağız. Geri dönüşüm şirketimizle uyumlu çalışıyoruz, beş çevre mühendisimiz mahalle mahalle, ev ev dolaşıyorlar” diye konuştu.

İlçe halkını Katık Otobüsüne davet eden Başkan Deveci, Atakum’un Karadeniz bölgesinin en güzel kenti olduğunu ve bu ilçeyi temiz tutmak gerektiğini kaydetti.

Otobüs hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Pazartesi Yenimahalle Tramvay Durağı karşısı, Salı Mimarsinan Mahallesi Engelli Yaşam Park önü, Çarşamba Esenevler Mahallesi Kuleli Pazar Yeri yanı, Perşembe Yenimahalle Atakent Pazar Yeri, Cuma günü ise Mimarsinan Mahallesi Emek Park önünde duracağı belirtildi. Fiyatlandırması ise; karton 1.5 TL, pet 6 TL, kitap 2 TL, metal 3.5 TL, cam 10 kuruş. Atık yağ litre başına 8 TL olarak belirlendi.