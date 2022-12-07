Samsun Atakum Belediyesi, gelişigüzel çöpe atılarak toprağa ve suya karışan, çevre ile toplum sağlığı bakımından risk taşıyan atık ilaçlar için kentteki 17 adet aile sağlığı merkezine atık ilaç kutusu yerleştirdi.

Samsun Atakum Belediyesi, gelişigüzel çöpe atılarak toprağa ve suya karışan, çevre ile toplum sağlığı bakımından risk taşıyan atık ilaçlar için kentteki 17 adet aile sağlığı merkezine atık ilaç kutusu yerleştirdi.

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından “Seni İyileştiren, Doğayı Hasta Etmesin” sloganıyla başlatılan kampanyayla ilçe genelindeki 17 adet aile sağlığı merkezine atık ilaç kutusu yerleştirildi. Vatandaşlar, kullanılmayan ve tarihi geçmiş ilaçları bu kutulara ulaştırarak atık ilaçların vereceği tüm zararların önüne geçebilecek.

“Samsun’a bertaraf merkezi kurulması gerekiyor”

Kutular sayesinde ellerindeki tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların doğaya zarar vermeden bertaraf edileceğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Uzun bir süredir içinde yaşadığımız dünyayı yaşanmaz hale getirdiğimizi seslendiriyoruz. Toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çevreyi ve içinde yaşadığımız doğanın sağlıklı kalabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaç atıklarını sağlık merkezlerimizde toplayarak geri dönüşüme göndermek için çalışmalarımızı tamamladık. Sağlık kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. ‘Seni İyileştiren Doğayı Hasta Etmesin’ sloganıyla dikkat çekmek istiyoruz. İnsanlar kendi sağlığı için kullandığı ilaçlarla doğayı kirletmemeli. Önümüzdeki günlerde de daha fazla noktada bu kutuları yerleştireceğiz ve buradan toplanan atık ilaçları bertaraf merkezlerine göndereceğiz. Bu merkezler de Türkiye’nin birkaç noktasında mevcut. Karadeniz Bölgesi için de Samsun’da bertaraf merkezinin kurulması gerekiyor” diye konuştu.

“Tüm canlılar için tehlike”

Atık ilaçların insan ve çevre sağlığı için zehir niteliği taşıdığını, tüm canlılar için de tehlike oluşturduğunu söyleyen Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Cansu Ergül ise “Bu çalışmayla ilaçların çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesini, ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesini ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Bundan böyle evlerde kullanılmayacak durumdaki ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaçları Atakumlular ilçemizdeki 17 adet aile sağlığı merkezindeki atık ilaç toplama kutularına atabilecekler. Atık ilaçlar belirli aralıklarla toplanacak daha sonra yetkili bertaraf tesislerine imha edilmek üzere gönderilecek. Tüm Atakumluları ‘Seni İyileştiren, Doğayı Hasta Etmesin’ sloganıyla atık ilaçlarını bu kutulara ulaştırmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.