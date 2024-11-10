Samsun’un Atakum ilçesinde çok sayıda vatandaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ıncı yılında anmak için Atakum Belediyesi Hizmet Binası önünde bir araya geldi.

Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 86. yılı nedeniyle anma programı gerçekleştirdi. Anma programında saat 09.05’de sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği programda emekli öğretmen Fethiye Lakin’in okuduğu şiir duygusal anlar yaşattı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsun Valiliği’nin düzenlediği anma programına katıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Türkel, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz. Atakum Belediyesi olarak tarihte örneğine az rastlanan bir liderin ve vatanına tutkuyla bağlı büyük bir halk adamının en büyük eseri Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet değerlerini kendimize yol haritası alarak adımlarımızı atıyoruz. Bu anlayışı tüm çalışmalarımıza yansıtarak, vatandaşlarımızın sesi olacak, katılımcı projeler üretmeye devam edeceğiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Atakum’u eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında marka kent haline elbirliğiyle getireceğiz” dedi.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ise yaptığı konuşmada, Atatürk’ün çok yönlü kişiliğiyle eşsiz bir lider olduğunu belirterek, “Ülkemizin kaderini değiştiren, devrimleriyle tarih yazan, koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıran, kadınları haklarıyla tanıştıran, çocukları eğitimle aydınlatabilecekleri bir gelecek sunan, köylüye ‘efendi’ diyen, ülkemizi laik demokratik Cumhuriyet ile tanıştıran, toplum yaşamından, halktan, insandan yana ne varsa Türk milletine sunmuş Atamıza ne kadar teşekkür etsek, ne kadar saygı duysak azdır. Atamıza teşekkür ve minnetin en büyük ifadesi, onun ilke ve devrimlerini anlamak, sahip çıkmak ve gösterdiği yoldan asla taviz vermemektir” ifadelerini kullandı.