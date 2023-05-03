Samsun’un Atakum Belediyesi bünyesinde ’Afet İşleri Müdürlüğü’ kuruluyor.

Atakum Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı Atakum Belediye Meclisi Başkan Vekili Hasan İpek başkanlığında gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda gündemdeki maddeler oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Söz konusu maddeler arasında yer alan Afet İşleri Müdürlüğü’nün kurulması maddesi de oy birliği ile kabul edilerek, komisyona gönderildi.

Yeni kurulacak müdürlüğün önemi hakkında meclisi bilgilendiren Hasan İpek, “Ülkemiz çok üzücü bir deprem yaşadı. Bu depremden sonra Atakum Belediyesi olarak biz de çalışmalara başladık. Şu anda kentimizde gönüllülerden arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması, eğitim verilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan bir Afet Eğitim Merkezi kurmak için çalışıyoruz. Bu proje sayesinde Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm eğitimler Atakum’da verilebilecek" dedi.

Komisyonlara havale edilen maddeler, tekrar mecliste görüşülerek karara bağlanacak.