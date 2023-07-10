Samsun Atakum Belediyesi tarafından “Seni İyileştiren Doğayı Hasta Etmesin” sloganıyla başlatılan kampanya ile 6 ayda 400 kg atık ilaç, bertaraf merkezlerine ulaştırıldı.

Atakum Belediyesi; Başkan Cemil Deveci öncülüğünde yürütülen doğa dostu çalışmalarıyla, fark oluşturuyor. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından toplum sağlığı bakımından risk taşıyan atık ilaçlar için, kent genelindeki 18 aile sağlığı merkezine atık ilaç kutuları yerleştirilmişti. Vatandaşlar, “Seni İyileştiren Doğayı Hasta Etmesin” sloganıyla başlatılan kampanyaya, yoğun ilgi gösterdi. Atakumlular tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları, aile sağlığı merkezlerindeki atık ilaç kutularına ulaştırdı. Evde bulunması sağlık açısından risk teşkil eden ve çöpe atıldığında da suya karışarak doğaya zarar veren ilaçlar, Atakum Belediyesi ekiplerince toplandı. Belediye ekipleri, 7 Aralık 2022 tarihinden 23 Haziran 2023 tarihine kadar olan süreçte, toplam 400 kg atık ilacı bertaraf merkezlerine teslim etti.

Doğa dostu çalışmalar

Çalışmanın önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “İnsanı, doğadan ayrı düşünmemiz mümkün değil. Atık ilaçlar, doğaya karıştığında insan sağlığını ve çevredeki canlıları tehdit edebilir. Bu nedenle yasal mevzuata uygun olarak bertaraf edilmeleri gerekiyor. Belediye ekiplerimizin vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları, sonuç verdi. Atakumlular, kullanmadığı veya tarihi geçmiş ilaçları; aile sağlığı merkezlerimizde bulunan atık ilaç kutularına bıraktılar. Ekiplerimiz, 400 kg atık ilacı bertaraf tesislerine teslim etti. Vatandaşlarımıza, insan yaşamını ve çevreyi doğrudan etkileyen son derece önemli bir konuda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.