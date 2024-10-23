Samsun’un Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir dizi etkinliğin yer aldığı özel bir programla kutlayacak.

Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hafta boyunca devam eden etkinliklerle kutlayacak. Kutlama programı, Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezi’nin 25 Ekim Cuma günü Ata Sahne’de düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı etkinliği ile başlayacak. Ata Çocuklu miniklerin, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları koreografilerini sunacağı program saat 15.00’te start alacak. Ünlü yazar Dr. Selim Erdoğan, ‘Cumhuriyet’e giden yolda Samsun’ başlıklı söyleşisiyle Ata Sahne’de vatandaşlarla buluşacak. Söyleşi, 26 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Çocuklar için sahneleyecek ‘Moana’ adlı tiyatro oyunu ise 27 Ekim Pazar günü saat 13.00’te sanatseverlerle buluşacak.