SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından 2024 yılı boyunca peyzaj, ağaçlandırma ve seracılık çalışmaları kapsamında 215 fidan ve 2 bin 400 çalı dikildi.

Atakum’da bulunan 218 parkın rutin bakım çalışmalarının artırılmasının yanı sıra çok sayıda ağaç fidanı ve bitki toprakla buluşturuldu. Kentte nisan ayından yılsonuna kadar 215 adet ağaç fidanı ve 2 bin 400 adet çalı dikildi. Seracılık çalışmaları kapsamında bin 200 adet ve 7 farklı tür bitki, çelik ile üretimi yapılarak saksılandı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı, belediye ekiplerinin yetiştirdiği çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra farklı türdeki ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Alanlı Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin 700 metrekarelik alan içerisinde bulunan tesisin, 450 metrekaresinde açık bitki yetiştiriciliği yapılıyor. 48 farklı türde ağacın bulunduğu sera alanında, 40’ı Atakum Belediyesi’nin kendi üretimi olmak üzere 70 farklı türde çalı yer alıyor. Sera alanında 40 farklı türde ağaç ve 7 farklı türde iç mekan balkon çiçekleri yetiştiriliyor.

Belediye ekipleri, Atakum sınırları içerisindeki okullarda peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yürüttü. Atakum Belediyesinin ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okul bahçelerinde meyve ağaçları oluşturulmaya başlandı. Çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle, 11 okulda 48 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Aralarında 8146. Sokak ve Yeşildere Kültür Evi olmak üzere çeşitli alanlara yeni parklar kazandırıldı. Atakum’da bulunan 218 parkın bank, piknik masası ve çöp kovası gibi teçhizatları Belediye Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü atölyelerinde üretiliyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 2025 yılında çalışmaların artarak sürdüğünü belirterek, “Atakum’da yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Atakum’da vatandaşlarımıza nefes aldıracak yeni yaşam alanları ve parklar kazandırmak için özveriyle hareket ediyoruz. Bu yıl daha çok bitki ve ağaç fidanını toprakla buluşturacağız. Atakum’da vatandaşlarımıza doğayla, yeşille iç içe zaman geçirme fırsatı veren yaşam alanlarının sayısını artıracağız” dedi.