SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum Belediyesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları, ‘Bahar Konseri’ ile başladı.

Atakum Belediyesinin ‘Biletin Kitabın Olsun’ kampanyasına destek olmak için programa kitaplarla gelen vatandaşlar, ilk olarak merkezdeki kitap kumbarasını ziyaret etti. Yoğun katılımın olduğu konserde Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Hızır Aydın şefliğinde sahne aldı. Programda, Türkiye’nin farklı yörelerinden türküler koro ve solo halinde seslendirildi. Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirildiği bölüm, ayakta alkışlanırken sanatçıların güçlü performansları büyük beğeni topladı. Seyirciler, eserlere konser boyunca alkışlarla eşlik ettiler.

Ata Sahne’de gerçekleşen programda konuşan Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, "Bu güzel akşamda, 19 Mayıs’ın arifesinde sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Sizlere çok değerli başkanım Serhat Türkel’in selamını iletmek istiyorum, zira o da bizler gibi heyecanlı. İlçemizde bulunan bu güzel salonda her akşam ayrı bir konseri ve sanat etkinliğini misafir etmenin haklı gururunu yaşıyoruz ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bünyemizde bulunan birçok kurs ve sanat etkinliklerimizle, spor kurslarımızla, halk oyunlarımızla Atakum’u tanıtmaya ve Türk bayrağını dış ülkelerde, festivallerde dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.