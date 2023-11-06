Samsun’un Atakum ilçesi Kent Meydanı’nda yapımına başlayan ‘100. Yıl Anıtı’ inşaatı, ‘imara aykırı olduğu’ gerekçesiyle durduruldu.

Atakum Belediyesi ve özel bir kulüp iş birliği ile Cumhuriyet’in bir asırlık tarihini simgeleyen ‘100. Yıl Anıtı’ çalışması başlatıldı. Proje kapsamında Cumhuriyet’in 100 yılını temsil eden 100 kolon, Atakum Kent Meydanı’nda inşa edilecek. Kolonların ön yüzlerinde Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e giden süreçte yaşanan gelişmeleri anlatan görseller, arka yüzünde ise rölyef süslemeler yer alacak. Birçok kolonun yapımı tamamlanırken, söz konusu inşaat Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ‘imara aykırı olduğu’ gerekçesiyle durduruldu. Bu sırada meydanda her iki kurumun zabıtaları hazır bulundu. Alana gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile konuşarak, “Burada ne oluyor? Sizi ne diye buraya gönderdiler? Size, ‘gidin inşaatı durdurun mu’ dediler?” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta amirleri de, “Burada imara aykırı olarak bir değerlendirme yapıldı. Biz de sadece inşaatı durduruyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı bir karar var. O kararı uyguluyoruz. İmar, Yapı, Denetim ekibimiz de gerekli işlemleri yapacaklar” ifadelerini kullandılar.

“Bir kamu kurumu diğer kamu kurumuna zabıta, polis göndermez”

İnşaatın fiili olarak durdurulduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu alanda 6-7 yıl önce bir park düzenlemesi yapılmış, yarım kalmış. Havuz var, havuz projede yok. Burayı yaşamdan uzak, kuru bir meydan olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Etrafını ağaçlandırıp, yürüyüş alanları ile zenginleştireceğiz. Cumhuriyet’in 100. yılında da burada 19 Mayıs’tan 29 Ekim’e kadar Lozan Parkı’nda olduğu gibi çocukların gelip gittiğinde tarihlerini öğrenebilecekleri bir yapı yapıyoruz. Bunu STK, mühendislerle ve mimarlarla birlikte yapıyoruz. Bu projede Büyükşehir’in müdahale etmesi gereken yer varsa bunun yolu ve izi var, zabıta ile olmaz bu iş. Büyükşehir alt belediyesine zabıta gönderirse, orada bir şeyler tükenmiş demektir. Bunları konuşarak çözmemiz lazım. Bende devlet kültürü var, devlette yöneticilik de yaptım. Devlet böyle işlemez. Bir kamu kurumu diğer kamu kurumuna zabıta, polis göndermez. Bunun yazışması, konuşması, diyalogu vardır” diye konuştu.

“Hukuka aykırı bir şey yapmıyoruz”

Söz konusu park alanında projeyi devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Deveci, “Bu alanda hukuka aykırı bir şey yok. İnsanların gelip gideceği bir yer olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 adet anıt dikeceğiz. Öğrenciler de buradan geçerken Cumhuriyet tarihini izleyip, öğrenecekler. Bu parka gelenler Cumhuriyet tarihini buradan öğrenmiş olacaklar. Sadece burada yapılmıyor, birçok ilde buna benzer projeler yapılıyor. Burada yeni bir proje yapmıyoruz. Parkı yaşanabilir kılıyoruz. Büyükşehir Meclisi’nin daha evvel aldığı karara aykırı bir şey yapmıyoruz. Yarım kalan bir projeyi tamamlıyoruz. Eksik bulduğumuz meydanı yaşanabilir kılmaya çalışıyoruz. Çıplak kalmasın istiyoruz. Mimarlar Odası da yapılışına itiraz etti. ‘Neden proje yarışması yapmadınız’ diyorlar. Olabilirdi ama belediye imkanlarıyla yapmıyoruz. STK örgütleri ile dayanışma yapıyoruz. Tüm bütçesini de onlar karşılıyor” şeklinde konuştu.

İnşaatın önünde basın açıklaması yapan Deveci, ardından zabıtaları karşı karşıya gelmemeleri konusunda uyararak alandan ayrıldı.