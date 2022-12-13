SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adının verildiği 10 bin metrekarelik alan hizmete açıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adının verildiği 10 bin metrekarelik alan hizmete açıldı.

Yürüyüş, spor alanları ve oyun parkları ile her yaştan vatandaşa hizmet verecek Hayrettin Karaca Alanı törenle açıldı. Açılış törenine öğretmenleriyle hazırladıkları pankartlarla katılan öğrenciler söyledikleri doğa şarkıları ile ortamı neşelendirdiler.

Törenin açılış konuşmasını yapan TEMA Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, “Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit,1992 yılında TEMA’yı kurmuşlardır. Şu anda 1 milyonu aşkın gönüllümüz var” dedi.

“Çevreye duyarlı bir Atakum için yol almaya devam edeceğiz”

Çevreye verdikleri önemden bahseden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise “Güzel bir alan oldu. Hayrettin Karaca’nın adını burada yaşatacağız. Onun adıyla bu parkta insanların çevre duyarlılığını da yaşatacağız. Çocuklarımız gelecekler, bu ağaçların çeşitlerini, nasıl dikildiğini ve bakıldığını öğrenecekler. Yeşil çevrenin insan sağlığına nasıl bir katkısı olduğunu biliyor olacaklar. Çevreye duyarlı bir Atakum oluşturabilmek için TEMA Vakfı ile birlikte yol almaya devam edeceğiz. Atatürk’ün Cumhuriyeti her gün biraz daha güçlenerek devam etsin. Bu çocuklar daha mutlu, özgür ve hak ettikleri bir ülkede yaşıyor olsunlar. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Programa ayrıca Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, ÇED ve Çevre Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Mesut Yılmaz, TEMA ilçe temsilcileri Habib Alan, Süleyman Özata, Derya Keleş Korkmaz, Özgür Ermiş ve çok sayıda vatandaş katıldı.