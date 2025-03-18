Samsun’un Atakum Belediyesi, İstiklal Mahallesi’nde yeni zabıta noktası hizmete açtı.

Atakum Belediyesi’nde vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek için çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in başlattığı çalışmalarla İstiklal Mahallesi’nde yeni zabıta noktası açıldı. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Saha Amirliği’nde çok sayıda zabıta personeli görev yapacak. Belediye ekipleri Atakum genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirirken vatandaşların şikayetlerine en kısa sürede cevap verecek.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yeni zabıta noktası hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni hizmet noktası ile mahalle sakinlerimiz, zabıta hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşacak. Güvenli ve düzenli kent için daha etkin bir denetim sağlanacak. Atakum Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizin huzur, güvenliği ve yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.