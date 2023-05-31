Samsun’un Atakum ilçesinde 180 adet yer üstü konteynerin yerleştirilmesine başlandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin vatandaşlara daha temiz bir kent sunmak için başlattığı çalışmalar sonucu kente, 180 adet yer üstü konteyner alınmıştı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 120 adet 3 bin litrelik, 60 adet 3 bin 750 litrelik olmak üzere toplam 180 adet yer üstü konteyneri kentin belirli noktalarına yerleştirmeye başladı. Yoğun mesai harcayan ekipler, işlevini yitiren 700 ve 900 litrelik eski konteynerlerin yerine dört kat daha geniş kapasiteli yeni konteynerleri tek tek konuşlandırdı. “Daha Temiz Yarınlar İçin”, “Önemli Olan Sevgi Toplamak, Çöpleri Toplamak Kolay” sloganıyla yürütülen çalışmalarda birçok iş makinası kullanıldı.

Başkan Deveci çalışmalara katıldı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye ekipleri ile sahaya inerek; çalışmaları yerinde inceledi. Belediye emekçileri ile tek tek sohbet eden Başkan Deveci, konteynerler hakkında bilgi aldı. Deveci, incelemelerinin ardından yoğun mesai harcayan ekiplere, teşekkür etti.