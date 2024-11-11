Samsun’un Atakum Belediyesi ekipleri, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Küçükkolpınar Mahallesi’nde fidanları toprakla buluşturdu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in kent genelinde başlattığı çalışmalarla, farklı türlerden çok sayıda ağaç fidanı toprakla buluşturuluyor. Belediyenin, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği okul bahçelerinde meyve ağacı yetiştirme projesinin yanı sıra kentin birçok noktasında ağaçlandırma çalışması yürütülüyor. Atakum Belediyesi ekipleri, bu kez ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla sahaya indi. Farklı birimlerden çok sayıda personelin katıldığı etkinlikte, Küçükkolpınar Mahallesi’nde farklı türdeki 70’e yakın fidan toprakla buluşturuldu. 614. Sokak’ta bulunan alanda gerçekleştirilen etkinliğine, yetişkinler kadar küçük yaştaki doğaseverler de destek verdi.

"Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız etkinlik hakkında yaptığı konuşmada ağaçlandırma çalışmalarıyla doğaya ve insan hayatına katkı sağlandığını belirterek “Bu çalışmadaki hedefimiz gerek ilimizin, gerek ilçemizin ve ülkemizin akciğerlerini genişletmek, daha temiz hava almalarını ve çocuklarımızın gelecek kuşakta ağaçlarla, yeşilliklerle büyümesini sağlamak. Bu noktada ağaçlandırma için Orman Bölge Müdürlüğünün ayrı bir çalışması var, belediyelerin ayrı bir çalışması var. Atakum Belediyesi de Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü bu noktada, ağaçlandırma çalışmaları başlatmış bulunuyor. Sadece burayla sınırlı kalmayacak Atakum’un pek çok noktasında ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yeni nesiller için daha yeşil bir Atakum

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise ağaçlandırma çalışmasına ilişkin “2019 yılından bu yana 11 Kasım saat 11’de Türkiye’nin 81 ilinde, aynı anda ağaçlandırma etkinliği düzenlenmektedir. Bugünün anlam ve önemini, çevre bilincini artırmak, ormanların önemini vurgulamak için ağaç dikimi yapılıyor. Biz de daha yeşil bir Atakum için, yaklaşık 70’e yakın ağacı bu alana dikmiş bulunmaktayız. Dört farklı tür kullandık. Atakumlulara, bu ağaçları armağan ediyoruz ve yeni nesiller için daha yeşil bir Atakum umut ediyoruz. Her geçen gün daha fazla sayıyla ağaç dikmeye devam edeceğiz" denildi.