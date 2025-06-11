Samsun’un Atakum ilçesinde, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerinin yer alacağı "Yaza Merhaba Festivali" başlıyor.

Atakum Belediyesi ile Çiçek Açan Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 13 Haziran Cuma günü Atakum Türkiş Sapağı sahilinde kapılarını açacak. Festival kapsamında Samsun genelindeki girişimci kadınlar; dikiş, nakış, çini, seramik, taş boyama, süs eşyaları ve ekolojik ürünlerin yanı sıra geri dönüşüm çalışmalarını da vatandaşlarla buluşturacak. Kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi ve ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan organizasyon, 20 Haziran Cuma gününe kadar her gün 10.30-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Festival boyunca sahil, kadın emeği panayırıyla renklenecek.