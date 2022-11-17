Samsun’un ilk dijital kadın haritası “Atakum Mor Haritam”, Atakum Belediyesi’nin web sitesinde hizmete girdi.

Samsun’un ilk dijital kadın haritası “Atakum Mor Haritam”, Atakum Belediyesi’nin web sitesinde hizmete girdi.

Kadın odaklı projelerde ön saflarda yer alan Atakum Belediyesi, Samsun’da bir ilke daha imza atarak Ankara ve Eskişehir’de uygulanan “Mor Haritam” projesini hayata geçirdi. Atakum’un kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi için hazırlanan Samsun’un ilk dijital kadın haritası “Atakum Mor Haritam” belediyenin web sitesinde hizmete girdi. Atakum Belediyesi ve Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği ( KAYUDER) iş birliğinde “Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi” kapsamında uygulanan proje CEİDizler Hibe Programı ile finanse edildi. Ekim ayında aktif hale getirilen interaktif uygulama sayesinde kadınlardan alınan geri bildirimlerle Atakum’daki güvenlik açısından riskli bölgeler tespit edilebiliyor.

“Riskli bölgeyi bildir" butonu ile daha güvenli kent

Uygulamada kadınların yanı sıra dezavantajlı vatandaşlara yönelik güvenlik, gündüz bakımevleri ve sosyal yardım hizmetleri tek bir harita üzerinde gösteriliyor. Haritaya Atakum Belediyesi internet sitesinin e-projeler bölümünde bulunan Atakum Haritam web sitesinden ulaşabiliyor. Vatandaşlar, Atakum sınırları içerisinde güvenlik açısından riskli buldukları bölgeleri “Riskli Bölgeyi Bildir” butonunu haritada işaretleyerek belediyeye bildirebiliyor.

"Farklı ihtiyaç sahiplerine eşit fırsatlar"

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dilek Ulusoy, interaktif uygulamanın farklı ihtiyaç sahiplerine eşit fırsatlar sunabilmek amacıyla hazırlandığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Atakum Mor Haritam” uygulaması sosyal risk gruplarını haritalandırdığımız toplumsal cinsiyete duyarlı, veriye dayalı karar almak için geliştirilmiş bir mekanizma. Yani toplum üzerinde ihtiyaç sahibi tüm grupları dikkate alınarak üretilmiş, toplumdan alınan geri dönüşlerle bazı konularda başvuruların da yapılabildiği sürekli güncellenen ve bu alanda kadınlara yönelik hizmetlerin de görülebileceği bir haritalanma sistemi. Üzerinde TUİK’den alınmış nüfusla ilgili bilgiler ve toplumsal demografik veriler var. Bunun dışında kadın danışma merkezleri, kadın merkezleri, her türlü kursun ve sosyokültürel gelişimi sağlayacak birimlerin bulunduğu yerler; kadın meclislerinin, kadın muhtarların iletişim adresleri ve konumları ile emniyet birimlerinin, kolluk kuvvetlerinin bulunduğu alanlar, şiddet önleme merkezlerinin bulunduğu koordinatlar harita üzerinde işaretlendi. Üzerinde de iletişim bilgileri var."

Kişilerin emniyetini sağlamak için önemli bir uygulama

Müdür Ulusoy, haritada bulunan “Riskli Bölgeyi Bildir” butonu ile kentte bulunan güvenli olmayan yerlerin tespit edileceğinin belirterek “Kişi, bulunduğu alanın yeterince aydınlatılmamış olması, dar ve izbe yerler olması gibi nedenlerle kendini güvende hissetmediği zamanlarda ’Risk Bildir Butonu’ vasıtasıyla alanı haritada işaretleyebiliyor. Bu bildiri belediyenin ilgili merkezine ulaşıyor ve bu noktalara gidilip incelemeler yapılarak alan daha güvenli hale getiriliyor. Bu şekilde kişilerin emniyetini sağlamaya yönelik çalışma tamamlanmış oluyor. Bunun dışında risk bildir butonuyla toplumda hangi gruptan ihtiyaç sahibinin en çok hangi bölgede bulunduğunu tespit edebiliyorsunuz" diye konuştu.