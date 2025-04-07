Samsun’un Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılarak gösteri yaptı. Adana’nın ardından Tarsus’ta gösteri düzenleyen ekip, halktan büyük ilgi gördü.

Atakum Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, Türkiye’nin önde gelen organizasyonlarından Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahneye çıktı. Ekip, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen karnavalda önce Adana’da ardından da Tarsus’ta gösteri düzenledi. Bando sesleriyle Adana ve Tarsus’ta sokaklarını arşınlayan Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, karnaval ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

"Atakum’un ve Cumhuriyet kadınlarının sesi oldular"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel etkinlik hakkında, "Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, uluslararası platformda Atakum’un ve Cumhuriyet kadınlarının sesi oldu. Kentimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Atakum Belediyesi olarak, Cumhuriyet Kadınları Bandosu’na ve tüm ekibe bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. Atakum Belediyesi olarak sanat ve kültürel alanda gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, Atakum’un sesini duyurmaya devam edeceğiz ve bu hedefe ulaşmak için canla başla çalışacağız" dedi.

"Başkanımız Serhat Türkel’den selam getirdik"

Cumhuriyet Kadınları Bandosu Kurucusu ve Şefi Ayşegül Tekay, organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Tarsus’u çok beğendik. Tarsus halkının enerjisi o kadar güzel ki, çok mutlu olduk. İnşallah seneye de geliriz. Başkanımız Serhat Türkel’den selam getirdik. Bizi, burada ağırladığı için Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a teşekkür ederiz." dedi. Bando şeflerinden Mine Yavuzel, "Cumhuriyet Kadınları Bandosu, kendi hikayeleri olan ve her biri farklı meslekten 45 kadından oluşan bir bandodur. Bayramlarımızı kutlamak, çocuklarımıza örnek olmak amacıyla yola çıktık ve devam ediyoruz. Biz, Tarsus’ta çok mutlu olduk, eğlendik ve heyecanlandık. Halk, bizi çok güzel sahiplendi. Bagetlerimizi, çok şevkli çaldığımızda havalarda uçar. Biz o şekilde çaldık. Gelecek yıl tekrar burada olmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Harika bir etkinliğe tanık olduk"

Tarsus Kent Konseyi Başkanı Musa Ceylan Cumhuriyet Kadınları Bandosu’na gösterisinden dolayı teşekkür ederek, "Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu’nu ağırladık. Bize, çok güzel bir gösteri sundular" ifadelerini kullandı.

Tarsus Kent Konseyi üyeleri de "Atakum Cumhuriyet Kadınları Bandosu’na, bizi kırmayıp geldikleri için Başkanımız Ali Boltaç ve Tarsus Kent Konseyimiz adına çok teşekkür ediyoruz" dediler.