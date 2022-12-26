Atakum Belediyesi’nin düzenlediği “Şiir ve Müzik Dinletisi” programında şair Nevzat Çelik ile müzisyen Uğur Karataş Atakumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Atakum Belediyesi’nin düzenlediği “Şiir ve Müzik Dinletisi” programında şair Nevzat Çelik ile müzisyen Uğur Karataş Atakumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Şiir ve Müzik Dinletisi” programında şair ve romancı Nevzat Çelik ile müzisyen Uğur Karataş Atakumlulara sanat dolu bir ziyafet yaşattı. Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılan programa Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başta olmak üzere çok sayıda sanatsever katıldı. Şair Nevzat Çelik dinleti sonrasında okurlarına kitap da imzaladı.

Şair ve romancı Nevzat Çelik’in “30. Şiir Yılı Belgeseli” ile başlayan program birbirinden güzel şiir ve türkü ile devam etti. Okunan şiirlerle dinleyenlerin zaman zaman duygulandığı gecede Nevzat Çelik’in kaleme aldığı, Ahmet Kaya’nın yorumuyla dillerden düşmeyen “Şafak Türküsü” şiiri uzun süre alkışlandı. Çelik, programda annesinin kendisine yazdığı “Oğula Hasret Türküsü” şiirini de seslendirerek annesiyle ilgili güzel anılarını da paylaştı.

Program sonunda sanatçılara günün anısına hediye takdim eden Başkan Deveci, “Bugün hem güldüm hem ağladım. Nevzat Çelik’in hikayesine güldüm, annesine ve anneme ağladım. Bizim insanımız yürekten bakınca cevap veriyor. Şiir yazabiliyor ve şiirin güzelinden anlıyor. Bu bizim kültürümüzde var” dedi.