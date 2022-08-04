“Kurupelit Körfezi’nde Yaşayan Kuşların Farkında mıydın?” konulu fotoğraf sergisinde Kurupelit Körfezi’nde nesli tükenmekte olan kuş türlerine dikkat çekildi.

“Kurupelit Körfezi’nde Yaşayan Kuşların Farkında mıydın?” konulu fotoğraf sergisinde Kurupelit Körfezi’nde nesli tükenmekte olan kuş türlerine dikkat çekildi.

Atakum Belediyesi tarafından Kurupelit Körfezi’nde nesli tükenmekte olan kuş türlerine dikkat çekmek amacıyla Kurupelit Körfezi’nde "Yaşayan Kuşların Farkında mıydın?" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide fotoğraf sanatçıları Hasan Aktürk ve Alihan Aktürk tarafından Kurupelit Körfezi’nde 12 yıl boyunca çekilen kuş fotoğrafları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sanatçılar, ekolojik sistemde meydana gelen bozulmalar nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşılaşan kuş türlerini 64 farklı fotoğraf karesi ile anlattı. Doğaseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, 8 Ağustos’a kadar açık olacak.

“Kurupelit Körfezi’nin doğasına dokunulmamalı”

Kuş ve doğa fotoğrafçısı Hasan Aktürk, “12-13 yıldır kuş ve doğa fotoğrafçılığı yapmaktayız. Kurupelit Körfezi’nde de yaklaşık 10-12 yıldan beri kuş fotoğrafları çekmekteyiz. Daha önceleri buradaki kuşlar, daha fazla iken çevre kirliliği ve insan faktörleri nedeniyle zamanla azalmıştır. Kuzey Gümüş Martısı Türkiye’de ilk kez burada görüntülenmiştir. Yine kulaklı batağan Kurupelit Körfezi’nde görülmüştür. Türkiye’deki tüm kuş ve doğa fotoğrafçıları bu kuşları arşivlerine almak için gelmişlerdir. Türkiye’nin en nadir kuşlarını burada görmek mümkündür. Kurupelit Körfezi göç yolu üzerindedir; önemli bir sulak alanı ve kuş alanıdır. Buranın korunmasını istiyoruz. Sergide gördüğünüz fotoğrafların hepsini birebir bu bölgede çektik. Doğasına dokunulmamasını ve kuşların yaşam alanlarının ellerinden alınmamasını istiyoruz; çünkü yapılacak yeni düzenlemeler bölgedeki kuşlar için felaket olacaktır” dedi.

Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Atakum Belediyesi ve Büyükşehir CHP Meclis Üyesi Hasan İpek, Atakum Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Küçükala, Yusuf Yalnız ve Şeref Aydın, Atakum Belediyesi Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız, SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ ve çok sayıda çevre dostu katıldı.