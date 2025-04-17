Samsun’un Atakum Belediyesi, ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasıyla sanatsal etkinliklerle kentteki ihtiyaç sahibi okullara kitap desteğinde bulunacak. Sanatseverler kampanya kapsamında Ata Sahne’de düzenlenen Solistler Geçidi ve Sıra Gecesi’ne ellerinde kitaplarla katıldılar.

Birbirinden özel etkinliklerle, kentte sanat dolu günler yaşatan Atakum Belediyesi, ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyası başlattı. Vatandaşlar, belediyenin Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi ile Ata Sahne Sanat Merkezi’ndeki ücretsiz etkinliklerine okudukları kitapları getirerek katılabilecekler. Kitaplar, kent sınırları içerisindeki okullara ve kütüphanelere hediye edilecek. Ata Sahne’de düzenlenen ‘Solistler Geçidi ve Sıra Gecesi’ programı ile başlatılan kampanya, ilk etkinliğinde yoğun ilgi gördü.

Ata Sahne’de sanat şöleni

Vatandaşlar, konser öncesi merkezdeki kitap kumbarasına ellerindeki kitapları bıraktılar. Ardından konferans salonuna geçen katılımcılar, ‘Solistler Geçidi ve Sıra Gecesi’ programını izlediler. Programda Volkan Sağlam şefliğinde sahne alan Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, seslendirdiği birbirinden özel eserlerle sanatseverlere unutulmaz gece yaşattı. Türk musikisi ve halk müziği eserlerine konser boyunca eşlik eden izleyiciler, sanatçıları ayakta alkışladı.

"Okullara ve kütüphanelere teslim edilecek"

Konser programından önce ‘Biletin Kitabın Olsun’ kampanyası hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Atakum Belediyesi olarak, ‘Biletin Kitabın Olsun Kampanyası’ ile yeni bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Ata Sahne ile Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezimizde, iki tane kitap kumbaramız var. Ata Sahne ve Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezimizde düzenlediğimiz ücretsiz etkinliklerimize, davet ettiğimiz misafirlerimizden etkinliğimize gelirken kitap istiyoruz. Kumbaramıza kitaplarımızı atıyoruz. Bu kitaplar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından toplanacak ve Samsun, Atakum genelinde merkez ve kırsal mahallelerimizdeki okullara ya da kütüphanelere halkımızın hediyesi olarak teslim edilecek. Biz, Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımıza aracılık etmiş oluyoruz. Dolayısıyla hem kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, hem de kitapların elden ele dolaştırılması için halkımız adına hediye olarak vereceğiz. Bütün vatandaşlarımızın Ata Sahne ve Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezimize gelirken okumuş oldukları kitapları, diğer vatandaşlarımızın da okuyabilmeleri için getirmelerini rica ediyoruz. Biz, onları ihtiyacı olan okullara ve kütüphanelere kendi ellerimizle teslim edeceğiz" dedi.