Samsun’da yoğun kar yağışının ardından teyakkuza geçen Atakum Belediyesi ekipleri, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Belediye ekipleri, Atakum’un merkez mahalleleri ile yüksek kesimlerde kesintisiz yol açma ve kar küreme çalışması yürütüyor. Çalışmalarda çok sayıda iş makinesi devreye sokuldu. Kapanan yolları adım adım temizleyen Atakum Belediyesi, buzlanma riskine karşı da tedbirleri artırdı. Kent genelinde eş zamanlı yürütülen yoğun kar mesaisinin yanı sıra belediyenin sosyal medya hesaplarından, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Vatandaşlar, yaşanan olumsuz durumlarda belediyenin 444 40 55 numaralı acil durum ihbar hattından veya 0501 700 40 55 numaralı whatsapp ihbar hattından iletişim kurabiliyorlar.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediye ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü zorlu kar çalışmalarına katıldı. Başkan Türkel yoğun kar mesaisi hakkında, "Bugün bembeyaz bir Atakum’da uyandık. Kocadağ bölgesinde, Erikli’de, Kabadüz’de, Aslandamı’nda çok uzun süredir karla mücadele ediyorduk ama bugün sahil bölgelerinde de gizli buzlanmalar mevcut. Ekiplerimiz kar temizleme çalışmaları için 7/24 mesaide, canla başla çalışıyor. Buzlanmaya karşı, yoğun çalışma yürütüyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları son derece önemli. Tüm yurttaşlarımızdan kar lastiksiz yola çıkmamalarını, mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Yolda kalan hastası olan lütfen Atakum Belediyesine, bize ulaşsın. Ekiplerimizle birlikte sürekli sahadayız. İnşallah kazasız belasız beyaz Atakum’dan güneşli Atakum’a beraber çıkarız" dedi.