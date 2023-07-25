Atakum Belediyesi, hayvanları ve doğayı seven, koruyan nesiller yetiştirmek üzere 4-12 yaş arası çocuklara yönelik “Papuduk Atölyesi” etkinliğini 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle, 27-28 Temmuz tarihlerinde, özel bir etkinlik düzenlenecek. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi gerçekleşecek olan "Papuduk Atölyesi," hayvanları ve doğayı seven ve koruyan nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan ve çok sevilen bir kitap serisi olan Popuduk, içeriğinde yer alan renkli karakterler ve eğlenceli hikayelerle çocukların doğayla ve hayvanlarla daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu anlamlı etkinlik sayesinde yazarlar, çocuklarla bir araya gelerek onlara kitap serisinin mesajını ve önemini aktaracak. Çocukların zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunacak atölyede, minikler eğlenirken hayvanları sevme duygusunu pekiştirecek.

27 Temmuz 2023 tarihinde 4-6 yaş arası, 28 Temmuz 2023 tarihinde ise 7-12 yaş çocuklar saat 13.30-15.30 arasında atölyede buluşacak. İstiklal Mahallesi 826. Sokak’taki merkez binasında yapılacak atölye için 444 40 12 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.